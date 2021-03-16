Пхеньян, , 06:59 — REGNUM Совместные военные учения США и Южной Корее резко осудила 15 марта заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, которая является также сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына.

Центральное телеграфное агентство опубликовало заявление Ким Ё Чжон, в котором та отметила, что «новая администрация США из-за океана изо всех сил старается», чтобы на Корейском полуострове вновь «запахло порохом».

«Если они желают спать с комфортом в течение грядущих четырех лет, то лучше с самого начала не делать невпопад того, что может заставить их плохо спать», — отметила она.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что к проведению совместных учений военные Южной Кореи и США приступили 8 марта. Они продлятся до 18 марта в сокращённом виде и в формате компьютерного моделирования.

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