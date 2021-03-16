Пермь, , 06:59 — REGNUM Бывший председатель гордумы Перми Юрий Уткин подал заявление о переходе на работу депутатом на непостоянной основе, сообщают СМИ.

Теперь Уткин перестанет получать заработную плату в думе. Бывший спикер трудоустроился на другую работу, отмечает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник и без уточнения деталей.

Напомним, осенью 2020 года депутатский корпус большинством голосов отправил спикера Юрия Уткина в отставку. Он попытался оспорить такие действия в суде, но безрезультатно.

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