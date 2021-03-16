посёлок Куйтун, , 06:58 — REGNUM В Иркутской области под уголовное дело попал депутат Думы муниципального образования Куйтунский район. Как сообщает региональное СУ СК РФ, его подозревают в организации незаконной рубки лесных насаждений на территории Куйтунского лесничества.

Дело рассматривается по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 260 УК РФ («Организатор незаконной рубки лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Иркутской области, которая является самым лесодобывающим регионом России, удалось почти на 19% снизить незаконные вырубки и возбудить 36 уголовных дел о преступлениях, связанных с лесными пожарами. Три дела в отношении трех лиц направлены в суд.

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