Челябинск, , 06:57 — REGNUM В Челябинской области поезда с пассажирами пущены в обход. Причиной стал сход 19 вагонов с углём, сообщает Южно-Уральская железная дорога.

В ОАО «РЖД» начал работу оперативный штаб. Его возглавил первый заместитель генерального директора компании Анатолий Краснощек.

Поезда № 14 Москва — Челябинск и № 392 Москва — Челябинск отправятся в Златоуст. Оттуда пассажиров перевезут автобусами в Челябинск. Поезда № 351 из Приобье в Уфу и № 59 Новокузнецк — Кисловодск отправят через станцию Карталы, а №332 Уфа — Новый Уренгой и № 148 Астрахань — Нижневартовск — по ветке Бердяуш — Михайловский завод.

Пригородные поезда Златоуст — Челябинск и Челябинск — Златоуст отменены. Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла рано утром 16 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале сошли с рельсов 19 вагонов с углём