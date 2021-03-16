Веллингтон, , 06:53 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили двух носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что оба пациента прибыли в Новую Зеландию из-за границы. Инфекцию у них выявили в ходе прохождения карантина в обсерваторе города Окленда. Откуда прибыли инфицированные — не уточняется. При этом случаев распространения инфекции на новозеландской территории не фиксировалось.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 95 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 2076 носителей SARS-CoV-2.