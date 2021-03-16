Москва, , 06:50 — REGNUM Первые два случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса SARS-CoV-2 зарегистрировали в России, 16 марта сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Кроме того, в РФ зафиксированы 28 фактов инфицирования британским типом указанного вируса. При этом в ведомстве отметили, что бразильский вариант SARS-CoV-2 в стране не обнаружен.

«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южно-африканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено», — сказано в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что еще 16 зафиксированных в РФ случаев связаны с другими мутациями SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые факты заражения британской формой коронавируса выявили в России еще в декабре 2020 года.

23 января заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова сообщила, что разновидность SARS-CoV-2, которая первоначально была обнаружена в Великобритании, не представляет угрозы для РФ.

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