Анкара, , 06:49 — REGNUM Любые действия стран на континентальном шельфе Турции в Восточном Средиземноморье должны предприниматься только с согласия Анкары, с соответствующим требованием выступило турецкое министерство иностранных дел, сообщает 15 марта агентство Anadolu.

Турецкий МИД направил дипломатическую ноту в посольства Греции и Израиля, а также делегации Евросоюза, в которой указал, что создаваемая ими электрическая сеть в рамках проекта EuroAsia Interconnector проходит через территориальные воды Турции.

В ноте говорится также, что, если перед прокладкой кабеля необходимо провести предварительное исследование, то для этого потребуется получить разрешение Турции, а если в этом не будет необходимости, то потребуется уведомить Анкару в установленном порядке.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на видеоконференции с турецким командованием осудил военные учения Греции в Средиземноморье.

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