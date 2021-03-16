Черемхово, Иркутская область, , 06:49 — REGNUM Власти Иркутской области обнародовали причины, по которым в крестьянском (фермерском) хозяйстве в селе Нижняя Иреть Черемховского района случился массовый падёж крупного рогатого скота. Как сообщает сегодня, 16 марта, пресс-служба правительства региона, по результатам эпизоотологических обследований заразные болезни у 30 вынужденно убитых (с декабря 2020 года по 17 февраля 2021 года) и павших животных исключены.

Ввыявлено отклонение биохимических показателей от нормы по всем исследованным параметрам. Результаты указывают о нарушении в кормлении и содержании животных. Владельцу животных выданы рекомендации по улучшению условий содержания и кормления скота.

Вместе с тем 13 марта 2021 года глава КФХ отказался оказать содействие специалистам Государственной ветеринарной службы Иркутской области по уточнению причин заболеваемости животных. Материалы по выявленным нарушениям будут переданы в прокуратуру и ветеринарный надзор для принятия соответствующих мер.