Челябинск, 16 марта, 2021, 06:49 — ИА Регнум. В Челябинской области на перегоне Сыростан — Хребет сошли с рельсов 19 вагонов, гружённых углём. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Ural-trans.sledcom.ru Сошедшие с рельсов на Урале выгоны с углем

Авария произошла в 04:36 по местному времени. Движение на участке трассы приостановлено. Пострадавших и угрозы для окружающей среды нет.

Обстоятельства произошедшего выясняются. К месту аварии со станций Челябинск и Златоуст были направлены восстановительные поезда.