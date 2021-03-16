Чебоксары, , 06:48 — REGNUM В Чебоксарах расторгают контракт с подрядчиком, который строит школу в микрорайоне Садовый. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы Чувашии.

Чебоксарские чиновники заявляют, что расторгают контракт с застройщиком, сорвавшим «этапы строительства» образовательного учреждения в микрорайоне Садовый. Нового подрядчика власти планируют определить в апреле, сохранив срок ввода объекта в эксплуатацию — сентябрь 2022 года.

В администрации главы республики отмечают, что в 2019 году из-за срыва графика работ с той же компаний расторгали контракт на строительство детского сада в микрорайоне Новый город.

Как сообщало ИА REGNUM, школа в микрорайоне Садовый начала строиться в Чебоксарах в августе 2020 года. Она будет рассчитана на 66 классов наполняемостью около 25 детей — всего в ней будут учиться 1650 детей. Школа будет переменной этажности (3−4 этажа).

Читайте также: Чувашия потратит 2 млрд рублей на реконструкцию школ и детсадов

Напомним, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявлял, что в 2021 году планируется начать строительство пяти школ, а на приведение школ и детских садов в «нормативное состояние» в течение пяти лет будет потрачено более 2 млрд рублей.