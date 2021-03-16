Челябинск, , 06:50 — REGNUM В Челябинской области на 1978 километре перегона Сыростан — Хребет Южно-Уральской железной дороги сошли с рельсов 17 гружённых углём вагонов. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, сход вагонов произошёл 16 марта в 05:20 по местному времени.

«Пострадавших в результате происшествия нет, повреждено железнодорожное полотно», — отмечается в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, а также сотрудников транспортной полиции. Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают работников локомотивной бригады и железной дороги. Проводится оценка суммы причинённого ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, В Тюмени восстановлено движение автотранспорта в сторону аэропорта «Рощино», ограниченное в связи со сходом с рельсов грузового вагона на железнодорожном переезде.

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