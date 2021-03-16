Чита, , 06:39 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 16 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 40 177 человек, причём 76 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 38 514 пациентов (+117 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 774 человек (+3 пациента за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 63 (-3 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 21 (-1 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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