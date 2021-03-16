Бангкок, , 06:39 — REGNUM Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча привился против коронавирусной инфекцией вакциной от британской компании AstraZeneca, сообщает агентство Reuters.

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Сообщается, что Чан-Оча и члены правительства королевства планировали привиться еще 12 марта, еще до того, как власти Таиланда приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сомнений в ее безопасности. При этом глава таиландского минздрава заявил, что вакцинация в стране продолжится после того, как побочные эффекты препарата будут исследованы более подробно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского минздрава Максим Степанов заверил жителей Украины в безопасности вакцины от компании AstraZeneca. При этом ряд европейских государств уже отказались от использования препарата из-за случаев тромбоза у вакцинированных.