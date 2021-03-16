Якутск, , 07:15 — REGNUM Уровень газификации на Дальнем Востоке чрезвычайно низок, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Данилов заявление премьер-министра Михаила Мишустина об обеспеченности природным газом дальневосточных регионов и привёл красноречивый пример Якутии.

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«Если говорить даже о Якутии, то у нас есть в Вилюйском районе старейшее месторождение природного газа, и при этом Вилюйский район до сих пор не полностью газифицирован.

Якутск также не охвачен газифицированием. Есть районы города, которые отапливаются либо углём, либо дровами. Это новые и старые микрорайоны. Тарифы на отопление довольно высокие, растут ежегодно.

Новые районы Якутска, такие как квартал льготников на Сатале, Марха, Молодёжный квартал, которые должны быть при строительстве уже на газе, стоят без него. Хотя есть федеральные и республиканские программы газификации, выделены деньги. Но вырыты ямы, лежат трубы, но их никто закапывать не спешит», — рассказал Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока объединяет «низкая обеспеченность природным газом», заявил 15 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития ДФО.