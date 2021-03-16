Иркутск, , 06:35 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2005 человек, причём, 8 из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 16 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 59 111 человек (+188 за сутки). Госпитализированы 1507 пациентов (-29 за сутки).

Выздоровели 56 740 пациентов (+191 за сутки). Ещё 248 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+1 за сутки).

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