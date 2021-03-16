Красноярск, , 06:31 — REGNUM В Красноярске полицейские устанавливают личность молодого человека, повредившего колёса припаркованных автомобилей. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

14 марта в полицию поступило 14 заявлений от жителей Советского района Красноярска. Горожане рассказали о том, что неизвестный проколол колеса их автомобилей, припаркованных во дворе дома.

Полиция проводит проверку по данному факту. С места происшествия изъята видеозапись, на которой зафиксировано, как молодой человек прокалывает колёса машин.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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