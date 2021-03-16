Москва, 16 марта, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отклонил претензии компании «Свир-лис» к правительству Москвы и двум городским департаментам. Истец требовал взыскать с них, а также с префектуры Центрального административного округа почти 0,5 млрд рублей, заявленных как ущерб и упущенная выгода. Решение пока обнародовано только в результативной части. Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Правительство Москвы

В деле речь шла «об обязании исполнить за счет казны города Москвы обязательство по пункту 6.2. соглашения о возмещении ООО «Свир-Лис» ущерба и упущенной выгоды в размере 496 774 877 рублей».

Судья Хабарова приняла решение — «в удовлетворении иска — отказать». Детали вердикта пока неизвестны.

Напомним, иск компании, которая арендует помещения в Мясницком проезде, 4, был подан в суд ещё в сентябре 2020 года. Общество, работающее в торговой сфере с 1992 года, заявило претензии на крупную сумму, потому третьим лицом в дело пригласили министерство финансов Москвы. Из арендуемого помещения компанию в судебном порядке пытались выселить.