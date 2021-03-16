Ульяновск, , 06:29 — REGNUM В двух районах Ульяновской области обновят более 20 км трассы Ульяновск — Димитровград — Самара. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

В ведомстве отмечают, что дорожные работы будут идти в Чердаклинском и Мелекесском районах. На 20-километровом участке трассы обновят защитный слой покрытия, что позволит улучшить сцепные свойства дороги и продлит срок его работы. Дорожники уложат покрытие из асфальтобетонной смеси, подобранной по методу объемно-функционального проектирования с учётом климата и активности движения.

Напомним, в прошлом году на пяти участках трассы Ульяновск — Димитровград — Самара был восстановлен верхний дорожный слой протяжённостью более 60 км. Общая протяжённость трассы составляет около 118 км.

Отметим, трасса Ульяновск — Димитровград — Самара была передана из региональной собственности в федеральную в 2019 году.

Кроме того, в 2021 году в Ульяновской области капитально отремонтируют около 17 км трассы федерального значения Р-178.

Читайте также: В Ульяновской области отремонтируют ещё 50 км федеральных трасс

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновской области привели к нормативу около 110 км. Ранее в ведомстве заявляли, что доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, в границах Ульяновской агломерации составит 71,7%.

В этом году зимой в Ульяновской области для очистки покрытия региональных автодорог задействованы свыше 300 единиц техники, которые в первую очередь направляют на региональные трассы и школьные автобусные маршруты. В Ульяновске зимнее содержание улиц обеспечат 164 единицы дорожно-уборочной техники.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области отремонтируют два участка трассы Р-178