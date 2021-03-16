Екатеринбург, , 06:17 — REGNUM Рассмотрение уголовного дела экс-гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова продолжится в закрытом режиме. Такое решение вынес Октябрьский райсуд Екатеринбурга, пишут СМИ.

Заседание прошло 15 марта. Как пишет Накануне.Ru, решение закрыть процесс было вызвано необходимостью допроса свидетелей, в ходе которого могут выявиться данные, нежелательные для дальнейшего распространения. Следующее заседание назначено на 17 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, Кызласову вменяют коррупционное преступление. Также по делу проходит бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, которому вменяют посредничество в передачи взятки.