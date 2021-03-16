Киев, , 06:17 — REGNUM Вакцина от COVID-19, созданная британско-шведской фармкоманией AstraZeneca, «абсолютно безопасна», заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 15 марта в эфире телеканала ICTV.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Глава ведомства напомнил о заявлении Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), в котором утверждается, что указанный препарат не повышает риск образования тромбов.

Степанов также отметил, что вакциной AstraZeneca привиты его родители. По его словам, этот факт можно считать доказательством безопасности препарата.

«Я человек, который сделал прививку этой вакциной своим маме и папе. Какое еще требуется подтверждение того, что эта вакцина является абсолютно безопасной?» — сказал министр.

Руководитель минздрава полагает, что власти отказавшихся от вакцины стран «хотят четко понять, нет ли связи между тромбозом и этой вакциной».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января Максим Степанов заявил, что выявленная эффективность вакцины против коронавирусной инфекции, созданной китайской компанией Sinovac, в размере 50 процентов является показателем, достаточным для утверждения препарата в стране.

15 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом спустя 12 дней после вакцинации от COVID-19 индийским препаратом Covishield. Воздействие указанной вакцины не было исследовано даже на животных.

Читайте ранее в этом сюжете: Главный санврач Украины заразился COVID-19 после индийской прививки