Кито, 16 марта 2021, 06:19 — REGNUM Президент Эквадора Ленин Морено назначил Мануэля Антонио Мехиа Дальмау новым министром иностранных дел. Об этом пресс-служба внешнеполитического ведомства 15 марта сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
«Президентским указом №1270 президент Ленин Морено назначил Мануэля Антонио Мехиа Дальмау руководителем МИД Эквадора», — говорится в сообщении.
Ранее новый министр был послом южноамериканской республики в Германии, Чехии, Литве и Эстонии.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Эквадора Луис Гальегос Чирибога подал в отставку.
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