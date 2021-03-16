Кито, , 06:19 — REGNUM Президент Эквадора Ленин Морено назначил Мануэля Антонио Мехиа Дальмау новым министром иностранных дел. Об этом пресс-служба внешнеполитического ведомства 15 марта сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Президентским указом №1270 президент Ленин Морено назначил Мануэля Антонио Мехиа Дальмау руководителем МИД Эквадора», — говорится в сообщении.

Ранее новый министр был послом южноамериканской республики в Германии, Чехии, Литве и Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Эквадора Луис Гальегос Чирибога подал в отставку.

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