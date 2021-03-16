Хабаровск, , 06:27 — REGNUM Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки в Хабаровский край принял участие в открытии после реконструкции взлётно-посадочной полосы в аэропорту региональной столицы, передаёт ГТРК «Дальневосточная».

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Первый этап реконструкции аэродромного комплекса «Новый» в рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы России» завершён. В работы вложено 8,2 млрд рублей из федерального бюджета.

Длина полосы — 3,5 км, ширина — 60 метров. Взлетать и садиться по ней могут все типы самолётов как российского, так и зарубежного производства.

Модернизированы рулежные дорожки, часть перрона и площадка для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Перрон аэродромного комплекса рассчитан на стоянку 30 самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев 16−18 марта будет находиться с рабочей поездкой в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.