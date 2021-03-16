Приуральский район, Ямало-Ненецкий АО, , 06:11 — REGNUM В селе Аксарка Приуральского района Ямала собака искусала девять человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Проводится доследственная проверка. Из средств массовой информации известно, что нападение животного на нескольких жителей села происходило 13 и 14 марта. В больницу за помощью после покусов обратились шестеро взрослых и трое детей.

В ходе проверки будет дана юридическая оценка деятельности местной власти по организации содержания и отлова бродячих животных.

В СМИ сообщается, что агрессивная собака поймана. На данный момент устанавливается, была ли она больна бешенством, а также ищется её хозяин — животное бегало с ошейником.