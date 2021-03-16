Петропавловск-Камчатский, , 06:11 — REGNUM Двух подростков в возрасте 15 и 17 лет, которых сбил автомобиль на пешеходном переходе возле администрации Петропавловска-Камчатского 22 января, принято решение отправить на лечение в Москву в центр Рошаля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

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Отправка детей в Москву для реабилитации стала возможной благодаря участию депутата Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия»).

После аварии дети поступили в реанимационное отделение больницы имени Лукашевского в тяжелом состоянии. Затем их перевели в отделение нейрохирургии. После стабилизации их состояния врачи приняли решение об отправке детей в Москву.

В лечении подростков на Камчатке приняли участие врачи лучших федеральных клиник. С помощью телемедицинских консилиумов консультации давали, в том числе, специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Вместе с детьми на специальном борту «Аэрофлота» в Москву вылетели матери и специалисты медицины катастроф.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани 12 марта в Советском районе в переулке Туркменском 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 сбил девочку 2008 года рождения.