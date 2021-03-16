Пекин, , 06:10 — REGNUM Китай продолжит экспортировать вакцины от COVID-19, удовлетворяя при этом в достаточном объеме внутренние потребности, заявил китайский чиновник, передает 15 марта агентство Синьхуа.

«Производственные мощности Китая будут продолжать высвобождаться, а объем производства будет продолжать расширяться, как и наши поставки как внутри страны, так и за рубеж», — заявил во время пресс-конференции главный инженер Министерства промышленности и информационных технологий Тянь Юйлун.

Китай предоставил помощь с вакцинацией более чем 50 странам и экспортировал вакцину в 27 стран мира, по данным Министерства иностранных дел на конец февраля, сказал Тянь.

«Я верю, что высококачественные и безопасные китайские вакцины будут приветствоваться большим количеством стран, и мы готовы приложить больше усилий в этом направлении», — добавил Тянь.