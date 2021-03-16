Ульяновск, , 06:10 — REGNUM В Ульяновской области предварительно выявлен ещё 101 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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По оперативным данным ведомства (на вечер 15 марта), в области под наблюдением находятся 8 823 человека. За последние сутки лабораторно подтверждён 101 случай заражения SARS-CoV-2, всего с начала пандемии официально выявлено 49 317 случаев заражения.

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В управлении уточняют, что в регионе сделано 739 405 лабораторных исследований на коронавирус, тесты сдали 705 838 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в ульяновской области записаться на вакцинацию от COVID-19 можно будет без привязки к медицинскому учреждению. Всего в регионе планируется привить 60% населения: власти считают, что такой охват позволит выработать коллективный иммунитет.