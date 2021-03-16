Берлин, , 06:07 — REGNUM Западные страны смогут признать Крым российским при условии смены политических элит в них, заявил 16 марта депутат Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии»).

«Как только в западных странах сменится политическая элита, находящаяся у власти, уверен, вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан — признано», — цитирует РИА Новости собеседника.

По словам Гердта, сегодня в западных столицах отказываются признавать статус Крыма поскольку в этом случае им придётся отказаться от планов расширения Североатлантического Альянса (НАТО) на восток, а значит и поражение своей военно-политической доктрины.

Депутат добавил, что референдум в Крыму о присоединении к России проводился в 2014 году в соответствии с международным правом.

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