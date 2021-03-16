Хабаровск, 16 марта 2021, 06:04 — REGNUM Заместитель председателя правительства РФ — полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев 16−18 марта будет находиться с рабочей поездкой в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт полпредства.
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16−17 марта запланировано совещание по комплексному плану социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Юрий Трутнев примет участие в церемонии открытия взлётно-посадочной полосы аэропорта «Новый», посетит площадку «Авангард» ТОР «Хабаровск», осмотрит производственные мощности завода «Дальхимфарм».
18 марта полпред президента проведёт совещание по социально-экономическому развитию ЕАО, проверит строительство моста Нижнеленинское — Тунцзян, посетит социальные учреждения региона.
Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев признал, что Южно-Сахалинск, несмотря на наличие финансов в регионе, не самый благоустроенный и комфортный город. Поэтому власти Сахалина решили возвести на острове новый, правильный город.