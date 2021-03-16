Пекин, , 06:00 — REGNUM Центральные власти Китая ослабили эпидемиологические ограничения для развлекательных заведений в зонах низкого риска по COVID-19, сообщает 15 марта агентство Синьхуа.

Местные власти районов с низким уровнем угрозы по распространению нового коронавируса получили возможность самостоятельно определять ограничения посещаемости развлекательных мест в зависимости от ситуации с COVID-19, сообщили в Министерстве культуры и туризма Китая.

Соответствующий циркуляр был выпущен упомянутым выше ведомством. В нем говорится, что профилактика COVID-19 должна, тем не менее, остаться частью будничной работы таких заведений.

В Китае не выявлено ни одного нового локального случая заболевания COVID-19 с середины февраля. В настоящее время в стране нет ни одной зоны среднего или высокого риска распространения опасной инфекции.