Токио, , 06:00 — REGNUM Правительство Японии намерено повысить пошлины на импорт говядины из Соединенных Штатов, передает телеканал NHK со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, размер пошлины будет увеличен с 25,8% до 38,5% сроком на 30 дней. Ограничения будут вводиться в соответствии с двусторонним торговым соглашением для защиты местных производителей. Источники утверждают, что увеличение пошлин является ответом на растущий импорт американской говядины.

Предполагается, что спустя 10 дней после начала действия повышенных тарифов на импорт говядины, США и Япония начнут переговоры по этому вопросу. Отметим, что впервые Япония начала вводить пошлины на американскую говядину для защиты местных производителей еще в 2017 в рамках соглашения ВТО.