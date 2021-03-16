Москва, , 06:06 — REGNUM Превышение порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом к настоящему времени зафиксировано в семи субъектах России. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«На десятой неделе 2021 года ( с 08.03.2021 по 14.03.2021) по совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее — ОРВИ) и гриппом зарегистрировано в семи субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в возрасте до двух лет зафиксировано в одном регионе. В возрасте от трёх до шести лет — в двух регионах. От семи до 14 лет — также в двух регионах. Среди взрослого населения — в 12 регионах.

«Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями обусловлена вирусами не гриппозной этиологии, в том числе вирусы парагриппа составили 14,6%, аденовирусы — 14,4%, РС-вирусы — 3,8%, другие вирусы не гриппозной этиологии — 67,2%», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области обнаружен один заболевший гриппом B — непривитый ребёнок, прибывший из Занзибара.

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