Москва, , 05:54 — REGNUM Секретарь Совбеза России Николай Патрушев передал Вьетнаму партию вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» на безвозмездной основе, сообщает пресс-служба Совета Безопасности РФ.

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Сообщается, что Патрушев прибыл с официальным визитом во вьетнамскую столицу Ханой. Он будет принимать участие в двухсторонних консультациях по безопасности. Отмечается, что российский препарат против COVID-19 передать Вьетнаму решил президент России Владимир Путин.

Отметим, что Вьетнам самостоятельно разрабатывает вакцину против коронавирусной инфекции. В республике уже проходят клинические испытания второго препарата, разработанного вьетнамскими учеными.