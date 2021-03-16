Абакан, , 05:52 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 16 марта в правительстве региона.

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За всё время в Хакасии выявлено 21 587 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 20 803 человека, в том числе 72 — за сутки.

В стационарах находятся 118 жителей Хакасии с диагнозом «коронавирусная инфекция», в том числе 23 человека — в тяжёлом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены три пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в регионе было подтверждено 19 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 26 человек.

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