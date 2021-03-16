Каракас, , 05:49 — REGNUM Применение препарата британско-шведской фармкомании AstraZeneca для вакцинации от коронавирусной инфекции в Венесуэле не будет одобрено. Об этом 15 марта в эфире телеканала Telesur заявила исполнительный вице-президент республики Дельси Родригес.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

По ее словам, такое решение принято из-за сообщений об образовании тромбов у пациентов, получивших указанную вакцину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Франции, Германии, Италии, Испании и еще нескольких государств решили приостановить использование препарата AstraZeneca из-за выявленных побочных эффектов.

Читайте ранее в этом сюжете: Мексика призвала США отдать неиспользуемую вакцину AstraZeneca