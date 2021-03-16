Красноярск, , 05:40 — REGNUM В 2021 году Красноярский экономический форум (КЭФ) состоится с 12 по 16 апреля. Мероприятия форума пройдут в комбинированном офлайн‑ и онлайн-форматах, сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Основная площадка КЭФ — Сибирский федеральный университет. Регистрация на форум уже открыта.

Как сообщало ИА REGNUM, главная тема КЭФ-2021 — «Экономика и пандемия: российский взгляд».

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