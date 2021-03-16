Бразилиа, , 05:39 — REGNUM Новым бразильским министром здравоохранения станет врач-кардиолог Марселу Кейрога. Об этом 15 марта заявил в общения со своими сторонниками президент Бразилии Жаир Болсонару.

Глава государства отметил, что знает нового главу ведомства уже несколько лет и сам выбрал его кандидатуру. Болсонару также подчеркнул, что ушедший в отставку министр здравоохранения Эдуарду Пазуэллу «выполнял работу очень хорошо».

Президент добавил, что указ о назначении Кейроги будет опубликован через сутки, а передача дел от предшественника к новому главе ведомства займет «одну-две недели».

С начала пандемии Болсонару успел сменить четырех министров здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 11 519 609.

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