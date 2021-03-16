Южно-Сахалинск, , 05:36 — REGNUM На Сахалине в Углегорске глава города Сергей Дорощук посоветовал местным жителям самим защищать себя и своих близких от безнадзорных собак.

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Жители города стали свидетелями того, как стая бездомных собак задрала щенка. Труп лежал на тропинке до тех пор пока его не убрали дети, пишет телеграм-канал «ЧП Сахалин».

На жалобу о большом количестве бездомных собак в городе мэр Сергей Дорощук сообщил, что средств на строительство вольера нет и предложил горожанам самим защищаться.

«Делайте, защищайтесь всеми доступными способами. Защищать жизнь и здоровье родных и близких в обоснованных пределах никто не запрещает. Уповать на власть во всем невозможно. Нас с детства учат защищаться самому и защищать женщин, младших, слабых. Пока разрешения этому вопросу нет. Вольер строить не за что. Отлавливать не кому», — написал Дорощук в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалина особенно остро отреагировали в соцсетях на новости о жёстокости среди школьников и жёстоком обращении с животными. Две новости особенно выбились из общей картины повседневных событий о ДТП, пожарах, коммунальных авариях.