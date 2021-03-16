Санкт-Петербург, , 05:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге в филиале «Центральной военно-морской библиотеки» в Адмиралтействе 15 марта открылась выставка, посвящённая становлению и развитию подводных сил ВМФ России. Об этом сообщает пресс-служба ВМФ на сайте Минобороны РФ.

На выставке, приуроченной ко Дню подводника, представлены уникальные издания и документы, в которых подробно описываются события времён зарождения подводного флота России в начале XX века, а также современный этап его развития.

«В фондах филиала Центральной военно-морской библиотеки в Адмиралтействе насчитывается более 550 экземпляров книг, повествующих об истории создания подводных лодок в нашей стране, развитии их устройства и тактики применения в морских операциях, становления подводных сил как неотъемлемой составляющей современного российского Военно-морского флота», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на экспозиции особое место отведено изданиям, раскрывающим роль и значение действий подводного флота СССР в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, на общем собрании Ассоциации военно-морских музеев, прошедшем в Санкт-Петербурге в рамках работы VII Коллегии музеев военно-морской направленности, лучшим по итогам 2020 года назван Музей Балтийского флота в городе Балтийске Калининградской области.

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