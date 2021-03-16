16 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Авигдор Эскин, , 06:29 — REGNUM Как скажутся события 6 января в Вашингтоне на будущем США? Тысячи отчаявшихся в системе демократии и правосудия возле здания Конгресса, более восьмисот проникших внутрь. Там погибли четверо невооруженных граждан и офицер полиции, десятки были серьёзно ранены. Результаты выборов были утверждены Конгрессом в тот день, невзирая на протесты. Однако множество десятков миллионов американцев убеждены в том, что выборы были попросту украдены у них, а Джо Байден сидит в Белом доме без законных оснований, по подделке результатов выборов.

Протесты в США Иван Шилов © ИА REGNUM

Столица США не знала таких баталий последние две сотни лет. Не только Америка, но и Великобритания, Франция и Германия не знавали подобных событий после Второй мировой войны. Ни в одной из близких США стран мы не припомним штурмов парламентов за последние десятки лет. Иронично, но кровавые перипетии вокруг парламента помнятся нам прежде всего в 1993 году в Москве, а недавно — в Ереване. Также — в Шри-Ланке и Венесуэле. Таким образом, Америка оказалась в одном ряду с теми, от кого отмежевывается.

Митинг 6 января 2021г (сс) Elvert Barnes

Создалось впечатление, что протест внутри здания Конгресса был осуществлен мрачными экстремистами фашистского и расистского толка вместе с фанатами дешевой конспирологии. В прессе на первых полосах красовались изображения экзотических персонажей среди прорвавшихся в Конгресс. А вот о погибшей там тридцатипятилетней Эшли Баббит писали совсем немного. Они прилетела в Вашингтон из Калифорнии, чтобы оспаривать законность результатов выборов. Читаем про нее, что она служила в ВВС США, достойная мать и супруга. Вместе с другими диссидентами она проникла в здание Конгресса без оружия, ни на кого не нападала. Пристрелившего ее стража порядка судить не будут. Застрелившие же преступника-рецидивиста Джорджа Флойда томятся в тюрьме.

Кстати, мы все время слышим и читаем об актах насилия со стороны инакомыслящих. Проникновение в здание Конгресса было противозаконным, но разве это насилие? В случае использования силы протестующие бы легко расправились с охраной на месте, но они ведь, напротив, пришли туда с плакатами в поддержку полиции.

Штурм Капитолия США. Протестующие собрались на митинге «Спасите Америку» (сс)Tyler Merbler

Настало время подвести итоги. Это мастерски сделал в своем еженедельном подкасте бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл с профессором Робертом Пейпом из университета Чикаго, где он возглавляет небольшую группу по исследованию вопросов угроз безопасности. Он получил доступ к материалам допросов двухсот девяноста задержанных по делу о вторжении в здании Конгресса. Результаты его исследования были ошеломительными.

Они прибыли в Вашингтон, чтобы поддержать Дональда Трампа и выступить против фальсификации выборов. Существенно более половины из них не местные; они прилетели из 42 штатов. Если сравнить это с составом демонстрантов в поддержку Трампа на предшествовавших крупных народных собраниях, то там большинство составляли местные. Иными словами, на этот раз были представлены самые разные местности США. Более того, они прибыли далеко не только из «республиканских областей». Наибольшее число протестующих прибыло из Даллеса, Сан Франциско, Лос-Анжелеса и Чикаго, где президент Трамп не был фаворитом.

На митинге 6 января Elvert Barnes

Профессор Пейп сравнил допрошенных по делу о проникновении в Конгресс с профилем задержанных в последние годы фашистских или расистских радикалов, совершивших акты насилия. К удивлению Пейпа и Морелла и к нашему неудивлению, это, как оказалось, две сущностно различные группы населения. Единственное обнаруженное сходство: речь идет о белых мужчинах.

Профессор Роберт Пейп Uchicago.cn

Если привычный профиль радикального расиста — это в двух случаях из трех молодой человек возраста ниже тридцати четырех, то к Конгрессу пришли в тех же пропорциях люди старше тридцати четырех. У экстремистов процент безработных — более четверти, а тут — 9%. Фашисты, фанаты конспирологии и расисты обычно люмпены. Совсем иначе выглядели протестовавшие против подделки выборов. 11% из них — владельцы собственного бизнеса. Еще тридцать процентов — «белые воротнички», то есть адвокаты, архитекторы, ученые, медики. Один из допрошенных был компьютерным экспертом в компании Гугл. Не экстремисты, а инакомыслящие, диссиденты.

Ничего общего с профилем бесноватых. Убежденные в своей правоте люди пришли протестовать без помыслов о насилии и без оружия. А им упорно приписывают насилие и экстремизм, что не может не вызвать у них обратной реакции. И эта волна недовольства может оказаться для США неопалимой купиной. При неизбежном разочаровании в Джо Байдене на посту президента. Поэтому опасения Пейпа и Морелла не лишены оснований.