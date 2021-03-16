Владивосток, , 05:25 — REGNUM В Приморье в 2020 году ликвидировано более 30 несанкционированных свалок. Всего в регионе действуют 13 официальных полигонов по утилизации твёрдых коммунальных отходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Свалки были везде — в лесах, на кладбищах, улицах. Мусор там копился годами, периодически мало-мальски убирался, но кардинально проблема не решалась. Существенно продвинулись в этом направлении с началом работы Приморского экологического оператора», — сказала заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

Так, убраны завалы мусора в Арсеньеве, Владивостоке, в том числе, на островных территориях, Лесозаводске, Михайловском районе и Хорольском муниципальном округе.

Параллельно ликвидации свалок устанавливались новые мусорные контейнеры.

С установкой в Приморье мусоросортировочных комплексов предприниматели стали интересоваться, какие объёмы могут формироваться, чтобы рассчитывать производство.

Нацпроект «Экология» предусматривает, что к 2024 году в общем объёме образованных твердых коммунальных отходов в Приморье доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку — до 60%.

Как сообщало ИА REGNUM, за счёт экологического сбора в России необходимо финансировать создание системы раздельного сбора и переработки отходов, заявил председатель тамбовского регионального отделения «Партии Роста», гендиректор мусороперерабатывающего завода Игорь Блюм. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ средства, полученные от экосбора, могут быть направлены на строительство мусоросжигающих заводов.