Сингапур, , 05:50 — REGNUM Австралия и Сингапур могут первыми в мире признать цифровые паспорта вакцинации от COVID-19, позволяющие возобновить между странами свободный туристический обмен. Об этом 16 марта сообщает газета Straits Times.

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По информации издания, несмотря на заявление МИД Сингапура о начальной фазе консультаций по данному вопросу, механизм взаимных поездок для жителей этих стран, вакцинированных от коронавируса, может быть создан уже к июлю.

Отмечается, что в Сингапур для обсуждения вопросов восстановления поездок и признания цифровых паспортов вакцинации в ближайшее время отправится министр торговли, туризма и инвестиций Австралии Дэн Теан.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания Singapore Airlines стала первой авиакомпанией в мире, которая запустила в тестовом режиме мобильное приложение Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), которое подтверждает отрицательные тесты на коронавирус, вакцинацию и другую информацию о пользователе.

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