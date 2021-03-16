Щучье, Курганская область, , 05:08 — REGNUM В Курганской области в экотехнопарке «Щучье», созданном на базе бывшего завода по уничтожению химоружия, будут перерабатывать промышленные отходы I и II классов в безопасное сырьё. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Бывший Щучанский завод по уничтожению химоружия был передан в ведение Федерального экологического оператора (ФГУП «ФЭО») — предприятию госкорпорации «Росатом». Здесь планируется создать до тысячи новых рабочих мест. Ввести в эксплуатацию новое предприятие планируют в 2023 году.

В экотехнопарке «Щучье» будут перерабатывать хлорид и сульфат аммония, ртуть, алюминий, медь, стекло. Замкнутый производственный цикл позволит исключить захоронение отходов на объекте. За работой экотехнопарка будут следить Ростехнадзор, Росприроднадзор, Федеральное медико-биологическое агентство, МЧС России.

Отмечается, что в России ежегодно образуется 350−400 тыс. тонн промышленных отходов, из которых, по экспертным оценкам, перерабатывается не более 1,5%. Большая часть таких отходов сейчас оказываются брошенными в лесах, полях, на свалках бытового мусора, нанося вред окружающей среде. Создаваемая в рамках национального проекта «Экология» комплексная система по обращению с отходами I и II классов на базе экотехнопарка «Щучье» позволит частично решить эту проблему.