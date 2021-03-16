Якутск, , 05:12 — REGNUM В Якутске с 13 марта продолжается ликвидация пожара на городском полигоне твёрдых коммунальных отходов. Изначально площадь возгорания составляла три тыс. кв. метра. Угрозы перехода огня на лесной массив не было, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Тушение пожара осложняется тем, что горение в основном происходит в нижних пластах насыпи мусора.

Уже проведена отсыпка грунта песком в районе горения. Создана минерализованная полоса в целях предотвращения распространения пожара.

На окарауливании пожара задействованы силы Якутского пожарно-спасательного гарнизона.

Роспотребнадзор продолжает исследования атмосферного воздуха.

Работы по ликвидации горения мусора на полигоне ТКО продолжаются. Ситуация находится на контроле КЧС республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казанском районе Тюменской области горит незаконная свалка.