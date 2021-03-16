Аддис-Абеба, , 05:04 — REGNUM Не менее 12 человек погибли в результате опрокидывания грузовика в штате Амхара в Эфиопии, сообщает пресс-служба региональной полиции.

По ее данным, грузовик перевозил 25 пассажиров в кузове. В ходе движения водитель потерял управление, в результате чего грузовой автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибли 12 человек, еще несколько получили различные травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в Эфиопии пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли 30 человек, еще 11 получили травмы различной степени тяжести.

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