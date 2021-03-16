Москва, , 04:59 — REGNUM Современный мир погряз в материализме, отторгая все идеальное, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Конечно, мир стал ужасно материалистичен. Ну конечно, идеальное в сознании человека фактически исчезло. Я человек не воцерковленный, но знаете, как Достоевский говорил: «Бога нет, значит все можно». А вот его нету, он исчез. Мир материальный. Все, о чем говорится — проценты, капиталы… Наши предки строили храмы, могли жертвовать собой, сейчас все это уходит стремительно», — заявил Шахназаров.

По его словам, мир также стал куда более авторитарным, чем раньше. Теперь нельзя ни шагу пройти, чтобы не попасть в объектив камеры слежения.