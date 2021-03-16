Сеул, , 04:58 — REGNUM Мощная песчаная буря пришла со стороны Китая в Южную Корею, сообщает агентство Рёнхап.

Сообщается, что шторм пришел со стороны китайской Внутренней Монголии и пустыни Гоби. Министерство окружающей среды республики уже предупредило жителей Южной Корее об опасности песчаной бури. В частности, людям могут угрожать микрочастицы, которые могут вызывать проблемы с дыханием.

Отмечается, что концентрация микрочастиц уже достигла 145 микрограмм на кубический метр. По классификации Южной Кореи, этот уровень концентрации уже относится к опасному. При превышении этого показателя 151 микрограмма на метр кубический частицы уже представляют особую опасность.