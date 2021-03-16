Москва, , 05:50 — REGNUM Во вторник, 16 марта, в Москве будет облачно, небольшие осадки, местами гололедица. Температура воздуха — +3… +5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 17 марта в Москве облачно, небольшой снег. Температура воздуха — −3… −1 °C.

Ветер южный, юго-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — 0… +5 °C днём и −6… −1 °C ночью.

В среду, 17 марта, днём в столице ожидается +2… +4 °C. По области 0… +5 °C. Ночью в регионе ожидается −7… −2 °C. Небольшие осадки, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, режим колебания температуры и осадков в Москве и Московской области сохранится в течение ближайшей недели.

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