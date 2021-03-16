Москва, , 04:55 — REGNUM Идеология ЛГБТ направлена на превращение человечества в биомассу без рода и племени, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Кстати, я никак не пойму, это стало модным у нас называть это «они полевели». А что здесь левого, слушайте? Какая связь ЛГБТ с левым движением. Я не хочу идеализировать Советский Союз, но это было самое левое государство. Там ЛГБТ просто в тюрьму сажали. Это была самая консервативная страна», — заявил Шахназаров.

По его словам, он бы еще понял, если бы ЛГБТ-активисты заявили о необходимости национализации крупных банков и так далее, то можно было бы сказать о каком-то левом движении. Но в чем левизна ЛГБТ с их требованиями свободы порока, неясно.

«Банки на месте, капиталы на месте, Standard Oil работает. Все выражается только в том, что теперь все друг друга называют «оно», «оне» и еще как-то. Я думаю, что если бы Владимир Ильич Ленин проснулся от своего беспокойного сна в Мавзолее, он бы сказал, что это «архибуржуазная идеология», потому что она призвана к тому, чтобы разделить общество, разучить семью, разрушить все связи и разрушить представление о том, что общество классовое», — заявил Шахназаров.

По его мнению, ЛГБТ — это замысел крупной буржуазии, который направлен на то, чтобы превратить глобальное общество в абсолютно управляемую и послушную биомассу, в которой нету ни полов, ни семьи, ни расы, ни нации, ничего, за что человек мог бы ухватиться.