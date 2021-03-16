Анадырь, , 04:56 — REGNUM На Чукотке более 4,8 тыс. человек вакцинировались от COVID-19, что составляет 20% от запланированного объёма.

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До начала лета планируется привить около 22 тыс. населения Чукотки.

Перед медиками стоит задача успеть выполнить работы по созданию коллективного иммунитета до начала отпускного сезона.

«Если мы выполним план, то сможем отказаться от ограничительных мер. Когда привито 60% населения, надобность в других мерах профилактики отпадает», — цитирует начальника окружного управления Роспотребнадзора Антона Семенихина ИА «Чукотка».

Вакцина «Спутник V» доставлена во все районные центы региона и ряд сёл.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение последних двух месяцев в Марий Эл наблюдаются тяжелые осложнения у пациентов, которые перенесли COVID-19, в особенности, у граждан пожилого возраста.