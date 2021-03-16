Любляна, , 04:44 — REGNUM Большинство депутатов Государственного собрания (нижней палаты парламента) Словении не поддержали вотум недоверия в отношении министра образования, науки и спорта Симоны Кустец. Заседание, в ходе которого проводилось голосование по этому вопросу, в прямом эфире транслировалось третьим каналом Радио и телевидения Словении.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

За вотум недоверия, инициированный оппозицией в лице «Социал-демократов», «Левых», «Списка Марьяна Шареца» и партии Алёнки Братушек, проголосовали только 38 депутатов. Против отставки Кустец высказался 41 законодатель.

Оппозиция в конце января обвинила министра образования в некомпетентности в связи с повторным переводом школ в регионах Засавье и Обално-Крашка на дистанционное обучение через четыре дня после частичного снятия ограничений, введённых из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Кустец объясняет свои решения заботой о здоровье детей и отвергает все обвинения.

Напомним, что по всей территории Словении в школах в настоящее время возобновились очные занятия. Для всех школьников начиная с шестого класса ношение масок является обязательным. А ученики старших классов каждую неделю чередуют очные и дистанционные занятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Словении 14 марта прошла траурная церемония памяти жертв COVID-19, приуроченная к годовщине первого летального исхода среди заражённых пациентов на территории республики.

Читайте также: У учителей из Словении ухудшилось самочувствие после прививки AstraZeneca

Читайте ранее в этом сюжете: В Словении прошла церемония памяти жертв COVID-19